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Küçükçekmece'de inşaatta düşen işçiye demir saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de inşaat alanında 3 metre yükseklikten düşen işçinin karnına demir saplandı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de inşaat alanında 3 metre yükseklikten düşen işçinin karnına demir saplandı. Vücuduna saplanan demirle hastane kaldırılan işçi tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.00'da Küçükçekmece Sefaköy, Malazgirt Caddesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre inşaatın kiriş kolonlarına kalıp bağlamaya çalışan Kaya Kaynak (42) isimli işçi üzerine bastığı tahta parçasının kaymasıyla 3 metre aşağı düştü. Düştüğü yerde bulunan inşaat demiri işçinin sırtından girip, göğsünden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi düştüğü yerden saplandığı demiri keserek çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudundaki demirle birlikte sedyeye alınan Kaynak ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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