Küçükçekmece'de intihara kalkışan kadını tren önünden son anda kurtardı

İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE Mustafa Kemal tren istasyonunda bir kişi, rayların üzerine inerek intihara kalkışan kadını trenin önüne atlayarak son anda kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Küçükçekmece Mustafa Kemalpaşa tren istasyonunda geçen hafta meydana geldi. Bir kadın trenin istasyona yaklaşmasına saniyeler kala rayların bulunduğu alana inerek oturdu. O sırada durakta bulunan ve kadının raylara indiğini gören bir kişi, kendi canını hiçe sayarak raylara atlayıp kadını son anda trenin altında kalmaktan kurtardı.
O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının bir anda inerek rayların üzerine oturduğu, tren durağa yaklaştığı anda bir kişinin atlayarak kadını yana doğru çekerek kurtardığı görülüyor.
(FOTOĞRAF)
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