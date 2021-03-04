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Küçükçekmece’de iş yerine kurşun yağdırdılar

04.03.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece Kanarya’da bir kahvaltı salonu kurşun yağmuruna tutuldu.

Küçükçekmece Kanarya’da bir kahvaltı salonu kurşun yağmuruna tutuldu. Kimsenin içeride olmaması faciayı önlerken, 8 merminin isabet ettiği iş yerinin camları ve dolapları kırıldı.
Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerindeki bir kahvaltı salonunda meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi kısıtlama saatinin gelmesiyle dükkanı kapatarak evine gitti. Bir süre sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gelerek, henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı. Mermiler işyerin önce kepengine ardından dükkan içindeki tezgah dolabı ile dolaplara isabet etti. O sırada kimsenin olmaması faciayı önlerken, dükkana 8 mermi isabet etti.
Olayın haber verilmesiyle zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldıktan sonra iş yerinde delil çalışması yaptı. Ekipler, yapılan incelemenin ardından şüpheli ya da şüpheliler üzerinde çalışma yapmaya başladı.
Daha sonra iş yeri sahipleri polis ekipleriyle karakola giderek, şüpheli ya da şüpheliler hakkında şikayetçi olmak için ifade verdi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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