İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'ndeki Veteriner Sitesinde, belediye ekiplerince güçlendirme çalışması yapılan istinat duvarı çatladı.

Bunun üzerine duvarın yanında çalışma yapan işçiler, işi bırakarak uzaklaştı. İstinat duvarı bir süre sonra çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde çevre güvenliği alındı.

Apartman görevlisi Orhan Göksu, yaptığı açıklamada, site sakinleri olarak bir süre önce duvarın güçlendirilmesi için imza toplayarak belediyeye gönderdiklerini, bunun üzerine ekiplerin çalışma başlattığını, çalışmalar sürerken duvarın çöktüğünü kaydetti.

