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Küçükçekmece’de istinat duvarı çöktü, bir bina boşaltıldı

28.01.2021 08:06 | Son Güncelleme:
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İstanbul Küçükçekmece’de bir binanın bahçe katında bulunan istinat duvarı çöktü.

İstanbul Küçükçekmece’de bir binanın bahçe katında bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın kalan kısımlarında çökme tehlikesinin devam etmesinden dolayı bina boşaltıldı.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Leylak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre yoğun yağış nedeniyle sokak üzerinde bulunan bir binanın bahçe katındaki istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgeye şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı. Küçükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler binada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu duvarın geri kalanında çökme tehlikesinin devam etmesinden dolayı bina boşaltıldı.
Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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