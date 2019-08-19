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Küçükçekmece’de kaçak akaryakıt operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 19:16 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece’de bir depoya yapılan operasyonda 3’ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alınırken, 17 bin 400 litre kaçak biyodizel akaryakıt ele geçirildi.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığın önlenmesi için yaptığı çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Küçükçekmece’de bir depoya yapılan operasyonda 3’ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alınırken, 17 bin 400 litre kaçak biyodizel akaryakıt ele geçirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığın önlenmesi için yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler 17 Ağustos günü Küçükçekmece’de bir depoda kayıt dışı toplanan atık yağların depolandığı ve kaçak yollarla biyodizel akaryakıt imalatının yapıldığı bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler sonucu İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri depoya operasyon düzenledi. Operasyonda depoda bulunan Özbekistan uyruklu A.E., Türkmenistan uyruklu A.K. ve A.C. ile birlikte H.A. ve T.A. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, 17 bin 400 litre kaçak biyodizel akaryakıt ele geçirildi. Polis merkezine götürülen yabancı uyruklu şüpheliler hakkında sınır dışı edilmek üzere gerekli yasal işlemler yapılırken, H.A ve T.A. isimli şüpheliler hakkında ise sevk edildikleri makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

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