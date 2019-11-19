HABER

Küçükçekmece'de kapısı açık ilerleyen minibüsten liseli kız düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:21 | Son Güncelleme

 - KÜÇÜKÇEKMECE'de kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşen genç kız başından yaralandı.  Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşen genç kız başından yaralandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakta yolcuların da bulunduğu yolcu minibüsü kapısı açık şekilde ilerliyordu. Bu sırada ayakta yolculuk yapan lise öğrencisi genç kız sola dönüş yapan minibüsün açık kapısından yola düştü. Genç kızın minibüsten yola düştüğünü gören arkadaşları ve yolcular büyük panik yaşadı. İşlek yolda şans eseri genç kız diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Minibüsten inen yolcular ile çevredekiler yerde yatan kızın yardımına koştu. Başından yaralanan genç kız için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kızı hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

ÇEVRE SAKİNLERİ O ANLARI ANLATTI

Olayı o sırada yine aynı minibüste olan kızından dinlediğini söyleyen Ramazan İnan ,"Biz düştüğünü gördük. Sonra minibüs durdu" dedi.

İnan, kapı açık olunca tedirgin olduklarını belirterek, "Sıkıntılı bir durum bu. Minibüslerde yaygın. Bu tarz şikayetler çok oluyor. En azından yolcu alınınca kapı kapandıktan sonra minibüs hareket ederse daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Çevre sakinlerinden Ahmet Borya ise, "Kafasını yere çarpmıştı. Kan geldiğini gördüm. Açık olmaması lazım kapıların. Hiç kimse istemez açık halde yolculuk yapmak. Tutunuyorsun ama risk" şeklinde konuştu.

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
Genç kızdan otobüste 'sözlü taciz' iddiasıGenç kızdan otobüste 'sözlü taciz' iddiası
- Şişli'de minibüsle çarpışan motosikletli öldü- Şişli'de minibüsle çarpışan motosikletli öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Hesabı hacklendi, isyan etti! 'Videolarımda...'

Hesabı hacklendi, isyan etti! 'Videolarımda...'

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Direksiyon başında uyudu, aydınlatma direğine çarptı

Direksiyon başında uyuyunca... O anlar kamerada

Son dakika: Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

19 ilde FETÖ operasyonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektupta siyanür paniği! AFAD alarma geçti

Erdoğan'a gönderilecekti! AFAD alarma geçti

Zihinsel engelli kıza cinsel saldırıya 27 yıl 6 ay yıl hapis

Ankara'daki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.