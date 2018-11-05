KÜÇÜKÇEKMECE'DE KARGO ARACININ İÇİNDE ŞÜPHELİ PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ (1) 

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Küçükçekmece'de özel bir kargo şirketine ait bir aracın içinde şüpheli paket bulundu. Olay yerine bomba imha uzmanları bekleniyor.
Görüntü dökümü:
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-Aracın görüntüsü
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