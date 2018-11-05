Küçükçekmece'de kargo aracının içindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi (2)

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)KÜÇÜKÇEKMECE'de özel bir kargo şirketine ait bir aracın içinde şüpheli paket bulundu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede paket içerisinden kaçak sigara çıktı.

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