Küçükçekmece'de koku yayan merkezde atıklar kaldırılıyor -2

Özden ATİK - Cemil ÖZDEMİR- Zeki GÜNAL / İstanbul, DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de katı atık merkezinde yoğun kokuya neden olan atıklar DHA'nın gündeme getirmesi üzerine hızla kaldırılıyor. Küçükçekmece Atakent Mahallesi Menekşe Parkı yakınındaki katı atık merkezindeki kurban atıklarının yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Silivri Seymen'deki ana merkeze götürülmeyip bir süre bekletilmesi nedeniyle yayıldığı belirtilen kokular çevre sakinleri ve esnafı isyan ettirmişti. Demirören Haber Ajansı (DHA)'nın haberi üzerine atık merkezinde kokuya neden olan atıkların kaldırılması hızlandı. Hafriyat kamyonlarına doldurulan atıklar Silivri'ye gönderilmeye başlandı. Atık merkezindeki çalışmalar bugün havadan da görüntülendi. "DAHA ÜCRA BİR YERDE İŞLERİNİ GÖRSÜNLER" Çevre sakinleri ve esnaf, kokunun bugün azaldığını söyledi. Çevre sakinleri atık merkezinin yerleşim alanının içinde kaldığını belirterek şehir merkezi dışına taşınması gerektiğini kaydettiler. Çevredeki bir işyerinin çalışanlarından Elif Çakan, "Bu atık toplama merkezleri, yıkama merkezleri çöple ilgili merkezler lütfen şehir içlerinden, yerleşim alanlarından uzakta tutalım. Kimseyi rahatsız etmeyecek derece bir yere koyalım. Daha ücra bir yerde bunlar işlerini görsünler. Sistemlerini uygulasınlar. Şehir içinde bu gibi merkezleri kaldıralım, belediyeye de sesleniyorum" dedi.

"KATI ATIK YERLERİ ŞEHİR DIŞI YERLERDE OLMALI" İlker Ceylan ise, "Bu tarz hayvan atıklarının daha insanlardan uzak bir yerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde bir yerlere götürürlerse her zaman insan sağlığı açısından daha mantıklı olur. Böyle elit bir semtte bu şekilde insanları rahatsız edecek davranışların olmaması gerekiyor. Yetkilileri telefonla aradık, şikayetimizde bulunduk. Böyle katı atık yerleri daha şehir dışı yerlerde olması gerekir ki, en azından insan sağlığını etkilememesi gerekiyor. Gerekli yerlere müracaatlarda bulunduk, inşallah bir çözüm bulacaklar" diye konuştu. CEZAYİRLİ TURİST DE KOKUDAN RAHATSIZ Atakent Mahallesi'ndeki kiralık dairede kalan Cezayirli turist ise "İstanbul'da tatilimi geçirmek için geldim. Burası çok güzel bir yer ancak dünden beri çok kötü bir koku var. Duramadık, pencereleri kapatmak zorunda kaldık. Çok kötüydü. Bugün daha az. Umarım bazı değişiklikler olur, çöp toplama yeriyle ilgili. Gelecekte daha iyi olur umarım. Fazla çöpten dolayı koku olabilir, bilemiyorum. Ancak bana göre, çok güzel bir yer, orada çocuklar için okul var. Bu durum tekrarlarsa gerçekten çok üzücü olur" şeklinde konuştu.