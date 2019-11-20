Küçükçekmece’de korkunç olay: 1 ölü

Küçükçekmece’de bir adam göğsünden kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekiplerinin cinayeti işleyip kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki Enver Uzan’ın yakınları kendisinden uzun süre haber alamayınca Devekuşu Sokak’taki 3 katlı bir binanın 1. katında tadilat aşamasında olan evine geldi. Zile bastıklarında Uzan’dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kapıyı açan polis ekipleri içeriye girdiklerinde 57 yaşındaki Enver Uzan’ı göğsünden kurşunlanarak öldürülmüş halde buldu. Enver’in cenazesi Adli Tıp kurumuna götürülürken polis ekipleri cinayeti işleyip kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

