HABER

Küçükçekmece’de korkunç olay: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:12 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de bir adam göğsünden kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.

Küçükçekmece’de bir adam göğsünden kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekiplerinin cinayeti işleyip kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki Enver Uzan’ın yakınları kendisinden uzun süre haber alamayınca Devekuşu Sokak’taki 3 katlı bir binanın 1. katında tadilat aşamasında olan evine geldi. Zile bastıklarında Uzan’dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kapıyı açan polis ekipleri içeriye girdiklerinde 57 yaşındaki Enver Uzan’ı göğsünden kurşunlanarak öldürülmüş halde buldu. Enver’in cenazesi Adli Tıp kurumuna götürülürken polis ekipleri cinayeti işleyip kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor
Küçükçekmece’de korkunç olay: 1 ölüKüçükçekmece’de korkunç olay: 1 ölü
Avrupa Müze Akademisi Fetih Müzesi’nde toplandıAvrupa Müze Akademisi Fetih Müzesi’nde toplandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşi dehşeti yaşatmıştı! Gelen mektupla hayatının şokunu yaşadı

Eski eşi tarafından boğazı kesildi! Gelen mektupla şoke oldu

Küçükçekmece'de korkunç olay: 1 ölü

Küçükçekmece'de korkunç olay

Kendisini bıçaklayan oğlunun ağlayarak tahliyesini istedi

Kendisini bıçaklayan oğlunun ağlayarak tahliyesini istedi

Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Kedileri vahşice öldürüldü, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Kedileri vahşice öldürüldü, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Yılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Mahkeme kararını verdi

Yılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Gözyaşlarına boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.