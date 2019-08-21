Küçükçekmece’de kozmetik ürün deposunda yangın

İstanbul Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesindeki bir firmanın kozmetik ürün deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üç katlı iş yerindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 02.00 sularında Küçükçekmece Marmara Sanayi sitesi B Bloktaki üç katlı kozmetik iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin büyük bir bölümünü kapladı. Bunun üzerine Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy ve Sultangazi’den itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale devam ederken, yer yer patlamalar meydana geliyor.