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Küçükçekmece'de kursu protesto eden veliler adliye önünde toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 15:14 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmeyince özel bir kursta iki haftadır ders işlenmedi.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmeyince özel bir kursta iki haftadır ders işlenmedi. Mağdur olduklarını belirten öğrenci ve veliler kurs önünde toplanıp, adliyeye yürüyerek, şikayetçi olacaklarını söylediler.

Sefaköy'de bulunan özel öğretim kursunda iddiaya göre yaşanılan mali sıkıntılar nedeniyle 2 haftadır ders verilemedi. Bazı öğretmenlerin derse girmediğini, kurumda bir süredir elektriklerin de olmadığını belirten veliler çocuklarının mağdur edildiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Sabah saatlerinde kursun önünde toplanan ve adliyeye yürüyen veliler 2 bin lira ile 4 bin lira arasında değişen sözleşmelere imza attıklarını kimi velilerin ücretlerini peşin ödediklerini kimilerinin ise hala taksit ödemeye devam ettiklerini söylediler. Küçükçekmece Adliyesi'nde toplanan velilerle öğrenciler yaklaşık 400 öğrencinin mağdur olduğunu yetkililerden sorunun çözümü için destek istediklerini belirtti.

"HER ŞEY YARIM KALDI, HAYALLER MAHVOLDU"

Kursa 1 ay önce kayıt olduğunu söyleyen Ebra Okuyan isimli öğrenci, "Üniversite hayalleri için geldim. Düştüğüm duruma bakın. Yetkili bir kişi gelsin. Ben ne 4 bin liraya zengin ne de fakir olurum. Kaç ay kaldı sınava. Ben burada bunlarla uğraşıyorum. Ne ders gördük ne öğretmen gördük. Ben zaten yeni gelmiştim 1 aylığım. 2 hafta ders gördük son 2 haftadır ders yok. Elektrikler yoktu bize dediler ki 'sizi başka bir dershaneye verdik.' Her şeyin düzeleceğini her şeyin yerine oturacağını söylediler. Bize 1 hafta tatil verdiler. Vicdanları rahat olsun başlarını yastığa rahat koyabiliyorlarsa koysunlar. Sınava çok az kaldı. Her şey yarım kaldı. Hayaller mahvoldu" dedi.

"400-500 KİŞİ BU DURUMDA"

Necla Gökdemir isimli veli ise, "Kurumda elektrik kesintisinin olduğunu söylediler. Mesajla kurumun nasıl jeneratörü olmaz nasıl elektrik olmaz diye yazdım. Meğerse kurum kapanıyormuş. Şu anda mağdur olan biz ve çocuklarımız oldu. 3 bin lira verdim peşin olarak ödedim parayı. Benim gibi bir sürü arkadaşım da ödedi parayı. 400-500 kişi bu durumda. Çok büyük bir adaletsizlik var burada suçlular bir an önce yakalansın" derken, diğer veli Ramazan Akman, "Çocuğum üniversite sınavına girecek şu an bomboş. En son 2 hafta önce derse gittiler ama ders falan görmediler. 'Sıkıntı yok devam ediyoruz' diye bizi oyaladılar. Benim çocuğumun mağduriyetini gidermesi lazım bu çocuk bu sene üniversite sınavına girecek ve geleceğini tayin edecek" diye konuştu.

Tekrar adliyeye gelerek, şikayette bulunacaklarını belirten veliler daha sonra adliyeden ayrıldı.

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