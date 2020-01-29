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Küçükçekmece'de kuyumcuya bitişikteki dükkandan giren hırsızlar kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:32 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 7 kişilik hırsızlık çetesi bitişik dükkânın duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 1 milyon lira değerinde altın çaldı.  Olay, Küçükçekmece'de 27 Kasım gecesi yaşandı.

İstanbul, (DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE'DE 7 kişilik hırsızlık çetesi bitişik dükkânın duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 1 milyon lira değerinde altın çaldı.

Olay, Küçükçekmece'de 27 Kasım gecesi yaşandı. Kuyumcunun önüne gelen soyguncular polis ve bekçilerin fazla olmasından dolayı bir süre bekledi. 7 soyguncu 27 Kasım'da gece saat 01.00 sıralarında yeniden dükkânın önüne geldi. 2 kişi araçta beklerken, 2 kişi de dükkânın çevresinde etrafı gözledi. Diğer soyguncular ise kuyumcunun bitişiğinde bulunan dükkânının kepenklerini açtı. Kepenkler açıldıktan sonra kapıyı zorlayan soyguncular açmayı başaramayınca araçlarına giderek yanlarında getirdikleri kesici ve delici aletleri aldı. Kapıyı açmaya başaran soyguncular kuyumcu dükkânının duvarını ise matkapla deldi.

Kuyumcu dükkânında bulunan 4 çelik kapıyı da açan soyguncular piyasa değeri 1 milyon lira olan 2 kilo 700 gram altını alarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan 7 kişilik çeteyi yakalamak için çalışma başlattı.

Soygun anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

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