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Küçükçekmece'de marangoz atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 05:31 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de marangoz atölyesinde yangın

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yarımburgaz Mahallesi 1. Karaca Sokak’taki marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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Iş Yeri itfaiye Küçükçekmece marangoz atölyesi yangın

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