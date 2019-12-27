HABER
  4. Küçükçekmece'de maskeli saldırganlar silah zoruyla girdikleri depodaki saatleri gasbetti

Küçükçekmece'de maskeli saldırganlar silah zoruyla girdikleri depodaki saatleri gasbetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 08:32 | Son Güncelleme

Saldırganların, piyasa değeri yüksek olduğu belirtilen saatleri gasbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de saat mağazası deposunun güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren silahlı maskeli 6 saldırgan, vitrinlerdeki piyasa değeri yüksek saatleri gasbetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi 1. Sülün Sokaktaki bir saat mağazasının deposuna araçla gelen maskeli ve silahlı 6 soyguncudan 3'ü, güvenlik görevlisini tehditle etkisiz hale getirdi.

Daha sonra deponun kapısını kıran saldırganlar, 9 vitrindeki saatleri gasbederek kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganların serbest bıraktığı güvenlik görevlisinin ifadesini alan ekipler, istasyon ve çevresinde delil çalışması yaptı, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Saldırganların, piyasa değeri yüksek olduğu belirtilen saatleri gasbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Gazinoya götürülürken ölen engelli kızları için adalet istiyorlarGazinoya götürülürken ölen engelli kızları için adalet istiyorlar
Doktor kızı eşi tarafından öldürülen anne: En ağır cezayı alacağına inanıyorumDoktor kızı eşi tarafından öldürülen anne: En ağır cezayı alacağına inanıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aileler dikkat! Oyuncaklarla ilgili yeni düzenleme

Aileler dikkat! Oyuncaklarla ilgili yeni düzenleme

Yılbaşı öncesi 'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

Antalya'da klimalı duraklar evsizlere ev oldu

Klimalı duraklar evsizlere ev oldu

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi

Kar sevinci! Her yer beyaza büründü

Ankara'da uyuşturucu satan şüphelinin evinde el bombası çıktı

'Dur' ihtarına uymadı! Evinde el bombası çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.