Küçükçekmece’de midibüs halk otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Küçükçekmece’de midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aniden fren yapan halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Küçükçekmece Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki halk otobüsünün şoförü aniden fren yaptı. O esnada arkasında seyir halinde bulunan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda halk otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiyi ayakta tedavi etti.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

Öte yandan, kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kaza anını anlatan midibüs şoförü, ”Yağmur yağıyordu. Önümde otobüs gidiyordu. Otobüs birden durunca ben de frene bastım birden kaydı. Sağımda da taksi vardı taksiye vurmamak için köşeden vurdum. Mecburen yaptık” şeklinde konuştu.

