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Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:28 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de minibüs şoförleri, minibüslerinin dolmasına rağmen kapıyı kapatmayarak merdivende yolcu götürüyor.  Küçükçekmece Sefaköy'de özellikle iş çıkış saatlerinde otobüs ve minibüslerde yoğunluk yaşanıyor.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de minibüs şoförleri, minibüslerinin dolmasına rağmen kapıyı kapatmayarak merdivende yolcu götürüyor.
Küçükçekmece Sefaköy'de özellikle iş çıkış saatlerinde otobüs ve minibüslerde yoğunluk yaşanıyor. Bu durumu fırsat bilen bazı minibüs şoförleri, minibüsleri dolmasına rağmen kapılarını kapatmayarak yolcu alıyor. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, minibüslerin kapısından sarkarak yolculuk yapıyor.

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
Vatandaşların tehlikeli yolculuğu saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bazı minibüslerin tamamen dolmasına rağmen, vatandaşların binmeye çalıştığı, sürücülerin de buna müsaade ettiği görülüyor. Şoförler, vatandaşların dışarıya sarkmasına rağmen kapıları açık bir şekilde yoluna devam ediyor.

"DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASINI İSTİYORUM"
Küçükçekmece'de yaşayan Oğuzhan Türkeş, "Bununla ilgili denetimlerin sıklaştırılmasını istiyorum. Minibüsçüler çok fevri ve agresifler bu konuda. Daha fazla yolcu alabilmek için her şeyi riske ediyorlar ama burada insan hayatı söz konusu. Bunu biraz daha denetlemeleri ve denetlemeleri sıklaştırıp genişletmeleri lazım" diye konuştu.

MİNİBÜSTE DİKKAT ÇEKEN YAZI
Öte yandan, yoğunluğun yaşandığı Küçükçekmece hatlarından birinde çalışan minibüsün arkasındaki 'üzerime gelmeyin ben zaten dolmuşum' yazısı dikkat çekti.
Küçükçekmece'de 14 Kasım Perşembe günü genç bir kız, kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsten düşerek yaralanmıştı. Kaza sonrası polis denetim yaparak çok sayıda minibüse ceza kesmişti.
(FOTOĞRAF)

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