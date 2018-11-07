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Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 09:19 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde D-100 Karayolu'nda ilerleyen motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza oldu.

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde D-100 Karayolu'nda ilerleyen motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza oldu. Kaza sonrası motosiklette bulunan 2 kişiden biri yaralanırken diğer kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, D-100 Karayolu Küçükçekmece'de gece saat 00:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Kalmaz ve İbrahim Yıldız'ın bulunduğu 22 AB 460 plakalı motosiklet D-100 Karayolu Avcılar istikametine doğru giderken, Küçükçekmece Cennet mevkisine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kontrolden çıkan motosiklette bulunan 2 kişi savrulurken motosiklette yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yaralıların yardımına koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede İbrahim Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette bulunan ve yaralanan Zeki Kalmaz ise ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolu tek şerite düşürerek önlem aldı. Kaza sonrası uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından olay yerinde hayatını kaybeden İbrahim Yıldız'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklette çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası belediye ekipleri yolu temizlerken, polis ekiplerinin tek şerite düşürdüğü yol tamamen açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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