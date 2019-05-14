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Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan Bakırköy istikametine giden Mert Öztaş'ın kullandığı 54 KA 504 plakalı motosiklet, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen motosikletten savrulan Öztaş, ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztaş'ı ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

Öztaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Küçükçekmece'de trafik kazası motosiklet kazası

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