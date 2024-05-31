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Küçükçekmece’de otele el bombası atan saldırgan kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

18 dakika önce

Küçükçekmece’de çalıntı motosikletle bir otelin önüne gelen şahıs, el bombası atıp silahla ateş açtı. Otelden silahla karşılık verilmesi üzerine yaralanarak kaçan şahıs kısa sürede yakalanırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

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