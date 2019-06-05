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Küçükçekmece'de oto yıkamacıya yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçükçekmece'de bir oto yıkamacıya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu serası gibi kullanılan bir odadan 112 kök hint keneviri ele geçirildi.  Edinilen bilgiye göre bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Fatih Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya 30 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

İSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçükçekmece'de bir oto yıkamacıya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu serası gibi kullanılan bir odadan 112 kök hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Fatih Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya 30 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Operasyonda oto yıkamacıdaki uyuşturucu serası haline getirilen odada yapılan aramalarda 96 adet saksılara dikili büyük kök hint keneviri, 19 adet saksılara dikili küçük kök hint keneviri, 5 kilo 135 gram hint keneviri, uyuşturucu üretiminde kullanılan aydınlatma ve havalandırma cihazları, ışıkölçer ele geçirildi. Oto yıkamacının sahibi polis tarafından aranıyor.

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