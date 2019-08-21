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Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ( DHA)-Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.  Kaza saat 11.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi, Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi.

Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ( DHA)-Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaza saat 11.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi, Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki Nejat Dinçer 'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Suat Ü. 'nün kullandığı otomobil çarptı. Suat Ü. ise kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi. Dinçer, yere yığılırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaza noktasını güvenlik şeridiyle kapattı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Sürücü Suat Ü. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Yaşanan kazayı anlatan görgü tanığı Mehmet Dener, "70, 80 yaşlarındaki amcamız karşıdan karşıya geçmek isterken duramayan bir araç çarptı. Araçta ağaca çarptı. Kaza ölümle sonuçlandı" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı yaya öldü

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