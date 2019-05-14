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Küçükçekmece’de özel çocuklardan özel performans

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel çocuklar tarafından sahnelen performanslar büyük alkış aldı.Küçükçekmece Belediyesi ve Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından "Engelliler Haftası" dolayısıyla Sefaköy Kültür Merkezi’nde özel bir etkinlik düzenledi.

Küçükçekmece’de "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel çocuklar tarafından sahnelen performanslar büyük alkış aldı.
Küçükçekmece Belediyesi ve Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından "Engelliler Haftası" dolayısıyla Sefaköy Kültür Merkezi’nde özel bir etkinlik düzenledi. Programa Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Bektaş Davutoğlu da katıldı.

Çocukların performansına tam not
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken çocuklar için hazırlanan tanıtım videosuyla devam etti. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan program, engelli çocuklar ve öğretmenleri tarafından aylar süren çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Sahneye öğretmenleriyle çıkan özel çocuklar, tiyatro, dans, pandomim gibi alanlarda hünerlerini sergiledi. Büyük ilgi gören gösteride çocukların performansı tam not aldı. Program sonunda alanlarında derece elde edilen öğrenciler ödüllendirildi.

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