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Küçükçekmece'de palet fabrikası alev alev yandı - 2 (Geniş haber)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 03:02 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN / İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı.

Küçükçekmece'de palet fabrikası alev alev yandı - 2 (Geniş haber)

Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN / İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa süreden fabrikanın tamamına yakınını sardı. Birçok ilçeden gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ahşap palet üretimi yapan fabrikada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede fabrikadaki ahşap paletleri sardı. İhbar üzerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
YANGINA ÜÇ KOLDAN MÜDAHALE
İtfaiye ekipleri, fabrikadaki yangına üç koldan müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp, caddeyi araç ve yaya geçişine kapattı. Bu sırada fabrika çalışanları ise alevlerin arasında kalan ahşap paletleri kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının kontrol altına alınmasıyla cadde yeniden ulaşıma açıldı.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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Küçükçekmece'de palet fabrikası alev alev yandı - 2 (Geniş haber)Küçükçekmece'de palet fabrikası alev alev yandı - 2 (Geniş haber)Küçükçekmece'de palet fabrikası alev alev yandı - 2 (Geniş haber)Küçükçekmece'de palet fabrikası alev alev yandı - 2 (Geniş haber)

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