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Küçükçekmece'de palet fabrikası alev alev yandı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 08:25 | Son Güncelleme

HEM ÇALIŞTILAR HEM SAHUR YAPTILAR Küçükçekmece'de palet fabrikasındaki yangının kontrol altına alınmasından sonra bazı itfaiye erleri sahur yaparken, bazıları soğutma çalışmalarına devam etti.

HEM ÇALIŞTILAR HEM SAHUR YAPTILAR

Küçükçekmece'de palet fabrikasındaki yangının kontrol altına alınmasından sonra bazı itfaiye erleri sahur yaparken, bazıları soğutma çalışmalarına devam etti. İlk grup itfaiyecilerin sahur yemeğini yemesinin ardından değişim yapılarak ikinci grup sahurlarını yaptı. Yangın ise günün ilk saatlerinde tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Haber: Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

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