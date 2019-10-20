Küçükçekmece'de pitbull dehşeti

Çevredekiler çocuğu bir türlü bırakmayan köpeğe sopalarla vurdu. Çığlıklar üzerine parka koşan Lokman Türe, köpeğin ağzından kurtarılan Ömer Faruk'u kucağına alarak parkın yanındaki özel bir hastaneye götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan Ömer Faruk Yeşil, daha sonra farklı bir hastaneye sevk edildi.

KOLU KIRILDI, DERİN KESİKLER OLUŞTU

Köpek tarafından saldırıya uğrayan Ömer Faruk Yeşil'in sağ kolunun kırıldığı, kolunda 3 santimetre, sağ bacağında da 10 santimlik açık olduğu öğrenildi. Ailenin şikayetçi olması üzerine köpeğin sahibi Ayten Demirtaş, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Demirtaş'ın ifadesinde köpeğinin pitbull kırması olduğunu ve sokakta bulup beslediğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BABA: ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Baba Suat Yeşil, "Çocuğun sağlık durumu ciddi. Sağ bacağında 10 santimlik bir açılma var dişleri girmiş. Sağ kolunda da açılma var. Sağ kolu da kırılmış ciddi yaralar var. Dedesi çocuk parkına götürmüş. Çocuklar orada oynarken köpeğin sahibinin anlatmasına göre köpeğim ısırma huyu yoktu diyor. Köpeğe dışarıdan taciz oldu diyor. Kadınlar vurdu o sırada köpek saldırganlaştı çocuk da herhalde düşmüş. Zinciri varmış uzunmuş çocuk düştüğü için yerde ısırmış. Şimdi ameliyat olacak köpek ısırı olduğu için müdahale edemediler. Kırık da var enfeksiyon riski de var. Kuduz ve tetanoz aşısı oldu. Artı üç tane daha aşı olacak. Karşı taraf bize yanlış bilgi verdi pitbull demedi. Sokak köpeği aldım besliyorum dedi. Aşıları var dedi ama pitbull olduğunu öğrenince şok oldum. Bu saatten sonra şikayetçi olmayı düşünmüyorum" dedi. Suat Yeşil, bu cins köpeklerin çocuk parkında dolaştırılmamasını istedi.