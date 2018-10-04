KÜÇÜKÇEKMECE'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ KALDIRIMDAKİ YAYALARI BÖYLE EZDİ - 1

Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheli araçla kaldırımdaki vatandaşları ve polisleri ezdi. 5 kişiyi ezen şüpheliler polis tarafından böyle yakalandı.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Polisten kaçması

-Yayaları ezmesi

-Detaylar

