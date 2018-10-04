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Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheli kaldırımdaki yayaları böyle ezdi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 11:39 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de  polisten kaçan şüpheli araçla kaldırımdaki vatandaşları ve polisleri ezdi.

Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheli kaldırımdaki yayaları böyle ezdi (1)

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüpheli araçla kaldırımdaki vatandaşları ve polisleri ezdi. 5 kişiyi ezen şüpheliler polis tarafından böyle yakalandı.

(FOTOĞRAF)

Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheli kaldırımdaki yayaları böyle ezdi (1)Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheli kaldırımdaki yayaları böyle ezdi (1)Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheli kaldırımdaki yayaları böyle ezdi (1)Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheli kaldırımdaki yayaları böyle ezdi (1)

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