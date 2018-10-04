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Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheli kaldırımdaki yayaları böyle ezdi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 12:39 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de  polisten kaçan şüpheli araçla kaldırımdaki vatandaşları ve polisleri ezdi.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüpheli araçla kaldırımdaki vatandaşları ve polisleri ezdi. 5 kişiyi ezen şüpheliler polis tarafından böyle yakalandı.

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