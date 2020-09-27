Küçükçekmece’de pompalıyla metruk bina önünde uyuşturucu isyanı

İstanbul Küçükçekmece’de metruk binayı mesken tutan uyuşturucu kullanıcısı ve satıcıları mahalleliyi isyan ettirirken, bir kişi pompalıyla metruk binanın önüne gelerek kardeşine uyuşturucu satıldığını iddia ederek havaya ateş açtı. Polis ekipleri şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Ülkü Sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir süredir metruk halde bulunan iki katlı bina uyuşturucu kullanan ve satan şüpheli şahıslar tarafından mesken tutuldu. Mahalleliler binanın yıkılması için birçok kez müracaat etmesine rağmen şu ana kadar yıkım için bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

İsyan eden bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı

Akşam saatlerinde kardeşine uyuşturucu madde satıldığını iddia eden bir kişi metruk binanın önüne gelerek pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Şahıs elinde pompalı tüfekle sokakta dolanarak metruk binada bulunan şahısların çıkmasını istedi. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.