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Küçükçekmece’de pompalıyla metruk bina önünde uyuşturucu isyanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 00:04 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece’de metruk binayı mesken tutan uyuşturucu kullanıcısı ve satıcıları mahalleliyi isyan ettirirken, bir kişi pompalıyla metruk binanın önüne gelerek kardeşine uyuşturucu satıldığını iddia ederek havaya ateş açtı.

İstanbul Küçükçekmece’de metruk binayı mesken tutan uyuşturucu kullanıcısı ve satıcıları mahalleliyi isyan ettirirken, bir kişi pompalıyla metruk binanın önüne gelerek kardeşine uyuşturucu satıldığını iddia ederek havaya ateş açtı. Polis ekipleri şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü.
Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Ülkü Sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir süredir metruk halde bulunan iki katlı bina uyuşturucu kullanan ve satan şüpheli şahıslar tarafından mesken tutuldu. Mahalleliler binanın yıkılması için birçok kez müracaat etmesine rağmen şu ana kadar yıkım için bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

İsyan eden bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı
Akşam saatlerinde kardeşine uyuşturucu madde satıldığını iddia eden bir kişi metruk binanın önüne gelerek pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Şahıs elinde pompalı tüfekle sokakta dolanarak metruk binada bulunan şahısların çıkmasını istedi. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

30 kişilik grup metruk binaya taş ve maytap attı, 3 şüpheli yakalandı
Bu olay sonrasına bina önünde toplanan yaklaşık 30 kişi binaya taş ve maytap atarak içerideki madde bağımlısı 3 kişiyi dışarı çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bina içinde bulunan biri kadın 3 madde bağımlısını gözaltına aldı.

“Benim kardeşimi düşürdünüz ne istediniz 15 yaşında çocuktan”
Mahalle sakinlerinden Uğur Çelik, “Buraya 3-4 kişi uyuşturucu kullanıyorlar. Polis haftada 1-2 defa geliyor ama aldığını götürüyor olan başka da bir şey yok. Hem uyuşturucu kullanıyor hem de satıyorlar. Bir tane vatandaş geldi buraya benim kardeşimi düşürdünüz ne istediniz 15 yaşında çocuktan vesaire. Bunu hesabın canımla da ödeyecek olsam da size soracağım gibi şeyler söyledi. Polisler o arkadaşı aldılar” dedi.

“15 güne yıkacağız dediler 6 ay geçti”
Mahalle sakinlerinden bir diğeri Emiya Aytekin, “Bitişikte oturuyoruz koku, pislik, madde kullanımı fuhuş ne ararsanız var. Gecenin bir vakti kavga dövüş birileri geliyor birileri gidiyor. 15 güne yıkacağız dediler 6 ay geçti. Buranın yıkılmaktan başka hiçbir çözümü yok. Bunları alır götürürler yerlerine başkaları gelir. Gelip su istiyorlar arkada bahçemiz var bahçeye giriyorlar. Dükkanımız var dükkana giriyorlar. Olmaz yani bıktık usandık. Yaz günü o sıcakta o kokudan durulur mu? Benim çocuğumun başına bir iş gelse kim sorumlu olacak” diye konuştu.

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