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Küçükçekmece’de Prof. Dr. Fuat Sezgin paneli ve sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:34 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi, ünlü Arap-İslam Bilimi Araştırmacısı Prof.

Küçükçekmece Belediyesi, ünlü Arap-İslam Bilimi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’i düzenlediği sergi ve panelle anıyor.
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde 2019 yılının ’Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ olması dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle Prof. Dr. Fuat Sezgin anılacak. Bilim ve teknoloji tarihine altın çağını yaşatan Türk ve Müslüman bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatı, düzenlenecek panel ile Küçükçekmecelilere aktarılacak. Ayrıca Kökler Sergisi’nde, Küçükçekmece’nin yıldızları çocuklar tarafından, Sezgin’in eserlerinin replikaları sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi 15 Şubat’a dek Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gezilebilir.
Küçükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğini üstlendiği panelde ise, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Başkanı Prof. Dr. Tuncay Zorlu birer konuşma gerçekleştirerek, Fuat Sezgin’in hayatını masaya yatıracak.

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