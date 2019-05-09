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Küçükçekmece’de renkli Ramazan akşamları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kültürel ve sanatsal faaliyetlerle taçlandırıyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kültürel ve sanatsal faaliyetlerle taçlandırıyor. Küçükçekmece’de keyifli Ramazan akşamları Fevzi Çakmak Meydanı’nda başlıyor.
10 Mayıs Cuma akşamı saat 21.00’de başlayacak olan etkinlikler kapsamında sahnelenecek Orta Oyunu, Kukla Gösterisi, Meddah ve Gölge Oyunu izleyenlere Ramazan’ın ruhunu yansıtacak. Kutsal ayın geleneksel atmosferi, geleneksel seyirlik oyunlar ve ünlü isimlerin sahne alacağı keyifli Ramazan akşamlarında yeniden can bulacak.

Ünlü isimler sahne alacak
Konserlerle renklenecek akşamlarda İlhan Şeşen, Ahmet Özhan, Bekir Ünlüataer, Güzin Değişmez ve Nida Ateş’in de aralarında bulunduğu pek çok sanatçı sahne alacak. İlçedeki mahallelerden etkinlik alanına ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Beş noktada iftariyelik ikramı
Ramazan ayı boyunca ilçedeki beş noktada vatandaşlara iftariyelik ikramı yapılacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ve seyahat halinde olup iftara yetişemeyenler için başlatılan hizmet, Sefaköy ve Cennet metrobüs durakları, Küçükçekmece Meydan, Atakent Arena Park AVM önü, Marmaray Halkalı İstasyonu’nda Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Başkan Çebi’den davet
Ramazan ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini temenni eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek ve bu kutsal ayı hep birlikte solumak adına Küçükçekmeceliler ve tüm İstanbulluları Fevzi Çakmak Meydanı’na davet ediyorum” diye konuştu.

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