HABER

Küçükçekmece'de sahte parfüm operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de bir işyerine düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait 3 bin 600 şişe sahte parfüm ele geçirildi İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece'de bir işyerinde sahte parfüm üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de bir işyerine düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait 3 bin 600 şişe sahte parfüm ele geçirildi İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece'de bir işyerinde sahte parfüm üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 10 Ağustos'ta adrese düzenlediği operasyonda işyerinde bulunan F.C.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda plastik imalatında kullanılan makine, 2 plastik kurutma makinası, şişe dolum makinası, kapaklama makinası, kutu ambalajlama makinası, 29 tane 100 litrelik varil, farklı markalara ait 3 bin 600 şişe sahte parfüm, 4 bin parfüm aparatı, 17 bin şişe aparatı, 10 bin şişe kapağı, 3 bin boş parfüm kutusu, 3 bin 900 boş şişe ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı F.C. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatarak para cezası verdi.

PARTNER30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı
8 suçtan aranan şüpheli, silahla yakalandı8 suçtan aranan şüpheli, silahla yakalandı
İç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandıİç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.