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Küçükçekmece'de sahte şampuan ve içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 13:24 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir adreste sahte içki ve şampuan üretimi yapıldığı ihbarı üzerine baskın düzenleyen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Küçükçekmece'de sahte şampuan ve içki operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de bir adreste sahte içki ve şampuan üretimi yapıldığı ihbarı üzerine baskın düzenleyen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Küçükçekmece'de bir adreste sahte içki, sahte şampuan yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 6 aydır teknik ve fiziki olarak takip ettiği şüphelilerin ürettiği sahte içkileri ve şampuanları çeşitli büfe ve şehirdışında bulunan küçük marketlere yollandıklarını tespit etti. Kaçakçılık polisleri 11 Şubat'ta işyerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında G.K., E.K. ve C.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan baskında 10 bin 603 şişe sahte içki, 5 bin 665 şişe sahte şampuan, 10 bin elektronik sigara likidi, 68 bin boş içki şişesi, 6 bin 250 litre metil alkol, 1 milyon 325 bin içki şişesi kapağı, 250 bin içki bandrolü, 4 milyon 500 bin içki etiketi, 785 bin şampuan etiketi ile içki üretiminde kullanılan huni, kazan ve hortumlar ele geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ele geçirilen sahte içkiler ve sahte şampuanların piyasa fiyatının yaklaşık olarak 1 milyon 235 bin 300 lira olduğu polis ekipleri tarafından değerlendiriliyor.

(FOTOĞRAF)

Küçükçekmece'de sahte şampuan ve içki operasyonuKüçükçekmece'de sahte şampuan ve içki operasyonuKüçükçekmece'de sahte şampuan ve içki operasyonu

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