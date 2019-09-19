HABER

Küçükçekmece’de sevgilisinin dehşeti yaşattığı kızın annesi, yaşananları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 19:57 | Son Güncelleme

İstanbul’da cezaevinden izinle çıkan bir kişi, iki çocuğunun annesi eski eşini önce bıçakladı ardından çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktü.

İstanbul’da cezaevinden izinle çıkan bir kişi, iki çocuğunun annesi eski eşini önce bıçakladı ardından çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktü. Yoğun bakıma alınan Kübra’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annesi yaşananları anlatarak, “Bu bana yar olmaz, belki birine gider deyip onu bu hale getiriyor. Bunu ailece konuşup, tasarlayarak benim kızıma yaptılar” dedi.
Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı’da yaşandı. 28 yaşındaki Kübra Tayfur, Ersin Ülker ile 6 yıl birlikte yaşadı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1,5 yıl önce ayrıldı. 40 yaşındaki Ersin Ülker bu sırada hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Ersin Ülker, geçtiğimiz hafta cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının iş yerine gitti. İddiaya göre genç kadın, Ersin Ülker’in barışma teklifine olumsuz yanıt verdi. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ülker, ertesi gün sabah saatlerinde Kübra Tayfur’un oturduğu eve geldi. Ersin Ülker balkon kapısından gizlice eve girdi. Kübra Tayfur, can havli ile aradığı polis ekiplerinin hastaneye ulaştırması sonucu hayatı kurtuldu. 2 gün yoğun bakımda kalan Kübra Tayfur bugün servise alındı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin aramaları sonucu Ersin Ülker, yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi. Kızının başında bekleyen anne Ayten Tayfur, İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına konuşarak, olayın nasıl yaşandığını anlatarak yetkililerden yardım istedi.

“Bu bana yar olmaz, belki birine gider deyip onu bu hale getiriyor”
Kızının yaşadığı olayı anlatan anne Ayten Tayfur, “Hapisteydi, bir haftalık izne çıkıyor. Gece kızımın evine giriyor, kızım gece yatarken, uyandırıyor sabah 05.00’te bu hale getiriyor. Kızım bana kahvaltıya gelmişti, bir yıl önce evinin eşyasını satmıştı. Bunu annesi de babası da biliyor. Buzdolabına kadar satıyorlar. Ertesi gün de tutuklanıp cezaevine gidiyor. Kızım da artık kurtuldum derken, ayrı ev tutuyor. Ayakları üzerine basıyor, çalışıyor, kıskanıyor artık. Bu bana yar olmaz, belki birine gider deyip onu bu hale getiriyor. Artık ne dememi bekliyorsunuz, inşallah gebertirler” dedi.

“Bunu ailece konuşup, tasarlayarak benim kızıma yaptılar”
Kızının durumunun iyiye gittiğini söyleyen anne Tayfur, “Yoğun bakımdan yeni çıktı, servise alındı. Çok kötüydü şu an iyiye gidiyor. Esrar kullanıyor, kendi eroin yapıyor. Bunun yedi sülalesi öyle, kardeşleri öyle. Babası içeride yattı çıktı. Ailece bunlar hapishaneyi gören insanlar. Bence planladı. Bir adam yatak odasının kapısını kilitleyip uyuyan insanı uyandırıp, içeriye hırsız gibi girip de, uyuyan insanı yakarsa, bunu planladı. Annesi, babası, kardeşleri oturup bunun üzerinde plan yaptılar ki yaktılar. Annesinin ne işi var, yanmadan önce kızımı görümcemi arayıp, çocuklara iyi bakın diye niye diyor. Demek ki bunu ailece konuşup, tasarlayarak benim kızıma yaptılar” diye konuştu.

Dehşeti yaşayan Kübra annesine, “Kızgın yağı üzerime boca etti” diyerek olayı anlatmış
Kızının yoğun bakımdan çıktıktan sonra olayı anlattığını ifade eden Anne Tayfur, “Kübra’yı 05.00’te yaktığında, beni 10.00 gibi aradı. Ben bu saatte geldim, anne yaktılar beni dedi. Onlar kardeş kardeşe kavga mı yapmışlar ne yapmışlar. O öyle girince, nerede kavga yaptıysan oraya git niye benim evime geliyorsun, çocuklarıma kendim bakıyorum, kendim mücadele ediyorum. O da artık nasıl yapıyorsa, gece gelip çaydanlıkta yağı kaynatıyor, o zaten hırsız beceriyor o işleri. Önce bıçak çekip, dizine vurmuş, boynumu koltuk altına aldı diyor. Çekti çevirdi. Bıçağı cebine koydu diyor. Yerden çaydanlığı aldı diyor. Kızgın yağı üzerime boca etti diyor. Ben bağırmaya kalmadı. Evin içi yağ yandığından dolayı duman kaplıymış. Göz gözü görmüyordu. Çantamdan 150 lira paramı çalıp, merdivenlerden yukarıya kaçtı diyor. Kapıları kilitleyip ambulansı arayacağım yere 155’i aradım, polis geldi beni buraya getirdiler diye olayı anlattı” dedi.

“Başka canların yanmasını istemiyoruz, bunu devletimiz duysun”
Yetkililere seslenen anne Tayfur, “Yetkililere sesleniyorum, böyle insanların seslerini duysunlar. Böyle insanlara doğru dürüst izin vermesinler, çıkmasınlar böyle insanlar. Bugün benim kızıma yaptı, yarın başka adam başka karısına yapacak. Belki kızlarına yapacak. Daha canlar yansın istemiyoruz, bunu devletimiz buradan duysun. Milletimiz bilsin, herkes birilerine bir şeyler söylesin haber etsinler, seslerini duyursunlar. Susuyoruz ama kendimize yapıyoruz. Hepimiz kadınız, bugün ona olur yarın bana olur belli değil” şeklinde konuştu.

Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Yazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmişYazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmiş
'Aklım Fikrim Çanakkale' konferansı'Aklım Fikrim Çanakkale' konferansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

İran'dan 'savaş uyarısı'

İran'dan 'savaş uyarısı'

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmiş

Dikkat çeken sözler: Amirim bu ifadeler insanı ipe götürür...

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 kişi hakim karşısına çıkacak

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest: Oyalama olursa bu çalışmalar biter

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Terör örgütü IŞİD'e operasyon! 'Al-Haram' deşifre edildi

'Al-Haram' deşifre edildi! 22 gözaltı

Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.