Küçükçekmece’de sevgilisinin dehşeti yaşattığı kızın annesi, yaşananları anlattı

İstanbul’da cezaevinden izinle çıkan bir kişi, iki çocuğunun annesi eski eşini önce bıçakladı ardından çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktü. Yoğun bakıma alınan Kübra’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annesi yaşananları anlatarak, “Bu bana yar olmaz, belki birine gider deyip onu bu hale getiriyor. Bunu ailece konuşup, tasarlayarak benim kızıma yaptılar” dedi. Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı’da yaşandı. 28 yaşındaki Kübra Tayfur, Ersin Ülker ile 6 yıl birlikte yaşadı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1,5 yıl önce ayrıldı. 40 yaşındaki Ersin Ülker bu sırada hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Ersin Ülker, geçtiğimiz hafta cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının iş yerine gitti. İddiaya göre genç kadın, Ersin Ülker’in barışma teklifine olumsuz yanıt verdi. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ülker, ertesi gün sabah saatlerinde Kübra Tayfur’un oturduğu eve geldi. Ersin Ülker balkon kapısından gizlice eve girdi. Kübra Tayfur, can havli ile aradığı polis ekiplerinin hastaneye ulaştırması sonucu hayatı kurtuldu. 2 gün yoğun bakımda kalan Kübra Tayfur bugün servise alındı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin aramaları sonucu Ersin Ülker, yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi. Kızının başında bekleyen anne Ayten Tayfur, İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına konuşarak, olayın nasıl yaşandığını anlatarak yetkililerden yardım istedi.

“Bu bana yar olmaz, belki birine gider deyip onu bu hale getiriyor”

Kızının yaşadığı olayı anlatan anne Ayten Tayfur, “Hapisteydi, bir haftalık izne çıkıyor. Gece kızımın evine giriyor, kızım gece yatarken, uyandırıyor sabah 05.00’te bu hale getiriyor. Kızım bana kahvaltıya gelmişti, bir yıl önce evinin eşyasını satmıştı. Bunu annesi de babası da biliyor. Buzdolabına kadar satıyorlar. Ertesi gün de tutuklanıp cezaevine gidiyor. Kızım da artık kurtuldum derken, ayrı ev tutuyor. Ayakları üzerine basıyor, çalışıyor, kıskanıyor artık. Bu bana yar olmaz, belki birine gider deyip onu bu hale getiriyor. Artık ne dememi bekliyorsunuz, inşallah gebertirler” dedi.

“Bunu ailece konuşup, tasarlayarak benim kızıma yaptılar”

Kızının durumunun iyiye gittiğini söyleyen anne Tayfur, “Yoğun bakımdan yeni çıktı, servise alındı. Çok kötüydü şu an iyiye gidiyor. Esrar kullanıyor, kendi eroin yapıyor. Bunun yedi sülalesi öyle, kardeşleri öyle. Babası içeride yattı çıktı. Ailece bunlar hapishaneyi gören insanlar. Bence planladı. Bir adam yatak odasının kapısını kilitleyip uyuyan insanı uyandırıp, içeriye hırsız gibi girip de, uyuyan insanı yakarsa, bunu planladı. Annesi, babası, kardeşleri oturup bunun üzerinde plan yaptılar ki yaktılar. Annesinin ne işi var, yanmadan önce kızımı görümcemi arayıp, çocuklara iyi bakın diye niye diyor. Demek ki bunu ailece konuşup, tasarlayarak benim kızıma yaptılar” diye konuştu.