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  4. Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 01:18 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde sokakta bulunan bir kişi plakası alınamayan bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde sokakta bulunan bir kişi plakası alınamayan bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırıda bulunanların bulunduğu araç hızla olay yerinden kaçarken, yaralanan kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Küçükçekmece, Cennet Mahallesinde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan bir otomobilde bulunan kişi yada kişiler, Yeşil Yuva Sokak'ta yürüyen ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüphelilerin bulunduğu otomobil ise hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi alan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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