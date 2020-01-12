HABER
  4. Küçükçekmece’de silahlı saldırı:1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı:1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 01:21 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de sokak ortasında bekleyen bir kişi, arabayla yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Küçükçekmece’de sokak ortasında bekleyen bir kişi, arabayla yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan geldiği araçla olay yerinden kaçtı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Cennet Mahallesi, Küçükyuva Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sokakta beklediği sırada yanına bir otomobil geldi. Araçtan inen şahıs sokakta bekleyen kişiye silahla ateş açarak olay yerinden geldiği araçla kaçtı. Bacaklarından vurulan şahıs kanlar içinde yere yığılırken çevrede bulunan vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı şahsa müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kişi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 yaralıKüçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Çeşme’de kaçakları taşıyan tekne battı: 8’i çocuk 11 ölüÇeşme’de kaçakları taşıyan tekne battı: 8’i çocuk 11 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

İran'a süre verdi! '8 Şubat'a kadar...'

İran'a süre verdi! '8 Şubat'a kadar...'

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'daki depremde yaşanan panik kamerada

İstanbul'daki depremde yaşanan panik kamerada

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da tansiyon hızla yükseliyor! İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı!

İran'da İngiltere Büyükelçisi gözaltına alındı!

Mersin'de kayıp bekçiler her yerde aranıyor!

Mersin'de kayıp bekçiler her yerde aranıyor!

İzmir’de CHP’li Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e silahlı saldırı!

İzmir'de CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı!

Gümüşhane'de yürek yakan olay! Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi

Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi

Çeşme'de facia! Göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Yozgat’ta feci kaza: 2’si polis 4 kişi yaralandı

Yozgat’ta feci kaza: 2’si polis 4 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.