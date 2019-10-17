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Küçükçekmece'de site sakininin kedileri zehirlemeye çalıştığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 18:10 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de sitenin bahçesinde yaşayan kedilerin mamalarına kimyasal koyarak, zehirlemeye çalıştığı iddia edilen kişiye site sakinleri tepki gösterdi.

Küçükçekmece'de site sakininin kedileri zehirlemeye çalıştığı iddia edildi

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de sitenin bahçesinde yaşayan kedilerin mamalarına kimyasal koyarak, zehirlemeye çalıştığı iddia edilen kişiye site sakinleri tepki gösterdi. Site sakinleri şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunurken, şüphelinin kedilerin mamalarına kimyasal madde döktüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Küçükçekmece Atakent Mahallesinde bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre site içerisinde hayvan bakılmasını istemeyen A.K sitenin bahçesinde bulunan kedilerin mamalarına kimyasal bir madde dökerek zehirlemeye çalıştı. Site sakinlerinden Sevgi Yılmaz, A.K'nin bahçedeki kedilerin mamalarına kimyasal maddeyi döktüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Elindeki görüntülerle birlikte savcılığa giden Sevgi Yılmaz, A.K hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ZEHİRLİ KIYMALARI TOP TOP YAPMIŞ, KEDİYE VERDİ VE O KEDİ ÖLDÜ"
Site sakini Sevgi Yılmaz "Apartman sakinimiz iki gündür kedilerimizi zehirlemeye başladı. Kimyasal maddeyi posta kutusunun içine koymuş. Yere döktüğünüz zaman köpürüyor. Mamaların üzerine bırakmış. Ben temizledim ama her gün mamaları temizleyemem. Bana hakaretler ediyor. Bıçak çekti. Uzaklaştırma kararı alamadım. Aynı binada oturuyoruz. Üç buçuk yıldan beri ikna etmeye çalıştık kendisini, 'hayır' diyor. Bana hakaretler ediyor. Çok kedi öldü sitemizde. Ben savcılığa verdim. Zehirli kıymaları top top yapmış, kediye verdi. Ve o kedi öldü. "Burada kedi istemiyorum" diyor. Bıçak çekti bana ben kiracıyım diye kimse destek vermek istemiyor." dedi.

"YA ZEHİR VERİYOR YA TEKME ATIYOR"
Başka bir site sakini Esra Altuntaş ise "Burada demir parmaklıklar var. Kediye bir tekme attı kedi yaşıyor mu bilmiyoruz. Ya zehir veriyor ya tekme atıyor. Zaten herkes tanıyor. Sosyal medyada videoları var. Savcılıkta kamera kayıtları var. Kediye tekme attığını bende gördüm. Site yönetiminden ricada bulunmak istiyorum. 5199 sayılı kanun gereği biz sokak hayvanlarını besleyebiliriz. Kapılarımıza sitede hayvan besleyemeyiz diye yazılar asılıyor. Komşularımızda kanunu bilmediği için sürekli baskılarla karşılaşıyoruz. Bu kanuna tamamen aykırı bir yazı. Hayvan sevmeyenler bu alanın sadece onlara ait olduğunu düşünüyorlar" diye konuştu.

"HAYVANLARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK"
Aslan Yılgör ise "Hayvanların can güvenliği yok. Hayvanlar konuşamıyorlar. Biz burada onları besliyoruz. Beslemek yasak değil. Hayvanları koruyoruz. O kişinin kediye tekme attığını bende gördüm. Kendisi zaten hayvan sevmeyen birisi" dedi.

(FOTOĞRAF)

Küçükçekmece'de site sakininin kedileri zehirlemeye çalıştığı iddia edildiKüçükçekmece'de site sakininin kedileri zehirlemeye çalıştığı iddia edildiKüçükçekmece'de site sakininin kedileri zehirlemeye çalıştığı iddia edildiKüçükçekmece'de site sakininin kedileri zehirlemeye çalıştığı iddia edildi

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