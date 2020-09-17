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Küçükçekmece’de sitenin istinat duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 03:17 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de konutların bulunduğu sitenin etrafındaki istinat duvarı çöktü.

Küçükçekmece’de konutların bulunduğu sitenin etrafındaki istinat duvarı çöktü. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken sitenin duvarında büyük hasar oluştu.
Olay, dün saat 18:00 sıralarında Sefaköy Fevziçakmak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, konutların bulunduğu sitenin istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çöken duvar nedeniyle site çevresindeki ağaçlık alanda büyük hasar oluştu. Olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri enkaz çalışması başlatırken olay yerine tedbir amaçlı ambulans da sevk edildi. Ekipler duvarın çöktüğü alanı şeritlerle çevirerek çalışmalarını gece boyunca da sürdürüyor.

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