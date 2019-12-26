HABER
  4. Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 23:08 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de sokak ortasında bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Kasımpatı Sokak’ta yaşandı.

Küçükçekmece’de sokak ortasında bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Kasımpatı Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, Aytaç B., Emre T. ve Yusuf İ. arasında bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Aytaç B., belindeki silahı çekerek Emre T. ile Yusuf İ.’ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Emre T. ve Yusuf İ. açılan ateş sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Aytaç B. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Mahalle sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emre T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kaçan Aytaç B. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Gaziantep Sinagogu 40 yıl sonra Hanuka Bayramı'nda açıldıGaziantep Sinagogu 40 yıl sonra Hanuka Bayramı'nda açıldı
Aldıkları futbol topunu değiştirmeyen iş yeri çalışanını copla dövdükleri anlar kameradaAldıkları futbol topunu değiştirmeyen iş yeri çalışanını copla dövdükleri anlar kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

26 Aralık 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

4 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Erdoğan nikah şahidi oldu

Adıyaman'ın Sincik, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Burdur'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.