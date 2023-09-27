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Küçükçekmece’de sokak ortasındaki silahlı saldırı kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

26 dakika önce

Küçükçekmece’de, maskeli iki kişi tarafından motosiklet sürücüsüne düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde okuldan dönen çocukların saldırıdan saniyelerle kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

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