Küçükçekmece’de sokak ortasındaki silahlı saldırı kamerada
Mynet Haber
26 dakika önce
YORUM YAP0
Küçükçekmece’de, maskeli iki kişi tarafından motosiklet sürücüsüne düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde okuldan dönen çocukların saldırıdan saniyelerle kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum