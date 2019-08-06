Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece Belediyesi ilçede sporu tabana yaymak, çocukların sosyal ve bedensel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmete açtığı ücretsiz yaz, kış spor okullarında 5 yılda 50 bin çocuğu sporla tanıştırdı.

6-14 yaş arası çocuklara 16 branşta eğitim veren spor okullarından faydalanan üye sayısı 2019 yılında toplam 8 bin 124’e ulaştı. Futboldan basketbola, tenisten jimnastiğe birçok dalda veren Yaz Spor Okulları’nın kayıtları ise devam ediyor.

“Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, spor okullarını çocukların geleceğine yatırım olarak gördüklerini ifade ederek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği gibi sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Biz ilçemizde spor yapmayan çocuk kalmasın istiyoruz. Çocuklarımızı dışarıdaki zararlı bağımlılıklardan, elektronik cihazlara olan ilgi ve teknolojik bağımlılıklardan uzak tutmanın daha fazla önem taşıdığı günümüzde, spor okulları çocukların zamanlarını doğru ve verimli şekilde değerlendirmelerine de olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.