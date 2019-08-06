HABER

Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:39 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi ilçede sporu tabana yaymak, çocukların sosyal ve bedensel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmete açtığı ücretsiz yaz, kış spor okullarında 5 yılda 50 bin çocuğu sporla tanıştırdı.6-14 yaş arası çocuklara 16 branşta eğitim veren spor okullarından faydalanan üye sayısı 2019 yılında toplam 8 bin 124’e ulaştı.

Küçükçekmece Belediyesi ilçede sporu tabana yaymak, çocukların sosyal ve bedensel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmete açtığı ücretsiz yaz, kış spor okullarında 5 yılda 50 bin çocuğu sporla tanıştırdı.
6-14 yaş arası çocuklara 16 branşta eğitim veren spor okullarından faydalanan üye sayısı 2019 yılında toplam 8 bin 124’e ulaştı. Futboldan basketbola, tenisten jimnastiğe birçok dalda veren Yaz Spor Okulları’nın kayıtları ise devam ediyor.

“Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, spor okullarını çocukların geleceğine yatırım olarak gördüklerini ifade ederek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği gibi sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Biz ilçemizde spor yapmayan çocuk kalmasın istiyoruz. Çocuklarımızı dışarıdaki zararlı bağımlılıklardan, elektronik cihazlara olan ilgi ve teknolojik bağımlılıklardan uzak tutmanın daha fazla önem taşıdığı günümüzde, spor okulları çocukların zamanlarını doğru ve verimli şekilde değerlendirmelerine de olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Donanımlı tesisler, lisanslı eğitmenler eşliğinde spor imkanı
Küçükçekmece Belediyesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenörü Cihan Yavuz, çocukların küçük yaştan spora yönlendirilebilmesi konusunda ailelere önemli görevler düştüğünü söyleyerek, “Spor, çocuklarımızın özgüven, iletişim, sosyalleşme, fiziki ve mental gelişim konularında gelişimini destekliyor. İnternet ve madde bağımlılığının yaygın olduğu günümüzde ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklar, 4 yaşından itibaren yüzme veya jimnastik branşlarıyla spora başlayabilir. Spor yapan çocuk, bu bağımlılıklardan uzak durur. Küçükçekmece Belediyesi’nin sağladığı donanımlı tesislerde çocuklar, lisanslı eğitmenler eşliğinde hem spor yapıyor hem sosyalleşiyor hem de gelişimlerine katkı sağlıyorlar” dedi.

Başvurular Küçükçekmece Belediyesi’nde gerçekleştiriliyor
Büyük ilgi gören Yaz Spor Okulları’nda eğitimler, ilçedeki 5 halı saha tesisinde futbol; 12 okul spor salonunda ise futsal, basketbol, hentbol, voleybol, jimnastik, karate, tenis, bisiklet, yüzme, aikido, masa tenisi, güreş, badminton, atletizm, judo olmak üzere toplam 16 branşta 34 lisanslı uzman eşliğinde devam ediyor. Çocuklarını sportif faaliyetlere yönlendirmek isteyen ebeveynler, 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ile Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’na başvurularını gerçekleştirebilirler.

Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

Menajerinden itiraf ''Eljif Elmas'ı...''

Menajerinden itiraf ''Eljif Elmas'ı...''

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 5 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü

On numara'da 4 talihli!

Sanıldığından çok daha eskiymiş! Tarihi değiştiren 5 bin yıllık 'yayık' keşfi

Sanıldığından çok daha eskiymiş! Tarihi değiştiren keşif

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Eşinin cansız bedenini arabada gezdiren koca hakkında iddianame tamamlandı

Eşini öldürüp arabada dolaştırmıştı! İddianamede çarpıcı detay

Iraklı iş insanını kadınla tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarını çektiler

Iraklı iş insanına kadınlı tuzak! Çıplak fotoğraflarını çektiler

'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi' Hakkari'de uyuşturucuya geçit vermiyor

'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi' Hakkari'de uyuşturucuya geçit vermiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.