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Küçükçekmece'de şüpheli paket alarmı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 09:32 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de yol ortasına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de yol ortasına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Polis, şüpheli paketin bulunduğu yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.

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