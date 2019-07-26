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Küçükçekmece'de TIR'ın taşıdığı vinç kamyonetin üzerine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:13 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de TIR'ın taşıdığı vinç kamyonetin üzerine düştü.

Küçükçekmece'de TIR'ın taşıdığı vinç kamyonetin üzerine düştü

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de TIR'ın taşıdığı vinç kamyonetin üzerine düştü. Kazada kamyonet ağır hasar görürken, sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Küçükçekmece TEM Karayolu Ankara istikameti yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzerinde vinç olan 34 DAZ 25 plakalı TIR'ın sürücüsü bağlantı yolunda virajı aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR üzerinde bulunan vinç aynı istikamette seyir halinde ilerleyen 34 JT 4840 plakalı İbrahim Güler yönetimindeki kamyonetin üzerine düştü. Kazada kamyonet sürücüsü İbrahim Güler yara almadan kurtulurken, kamyonette ağır hasar oluştu.

"MUCİZE ESERİ KURTULDUM"
İbrahim Güler "Ben yan yolda seyir halindeyken, köprüden gelen TIR viraja süratli girince iş makinası aracın üzerine devrildi. Allah'a şükür mucize eseri kurtuldum. Aracın hasarını artık düşünmüyorum, kurtulduğuma şükrediyorum" dedi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik oluştu.

(FOTOĞRAFLI)

Küçükçekmece'de TIR'ın taşıdığı vinç kamyonetin üzerine düştüKüçükçekmece'de TIR'ın taşıdığı vinç kamyonetin üzerine düştüKüçükçekmece'de TIR'ın taşıdığı vinç kamyonetin üzerine düştüKüçükçekmece'de TIR'ın taşıdığı vinç kamyonetin üzerine düştü

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