HABER

Küçükçekmece’de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 03:50 | Son Güncelleme

Bozulan aracından inen sürücüye başka bir araç çarptı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’de bozulan aracından inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atakent mevkisi TEM bağlantı yolunda ilerleyen Necati Kara’nın (44) kullandığı araç hararet yaptı. Necati Kara, yardım çağırmak için aracından indiği sırada aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın çarpmasıyla yol kenarına savruldu.

Kara’ya çarpan araç sürücüsü kaçtı, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Necati Kara’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan Kara’nın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Polis ekipleri, kazaya karışıp olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kara’nın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazasıD-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası
Sultangazi'de seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralıSultangazi'de seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece’de trafik kazası: 1 ölü ölümlü kaza

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Aracını bırakıp kaçtı!

İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza!

Bayram ziyareti sonrası feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Bayram ziyareti sonrası feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İYİ Partili Zeki Hakan Sıdalı'nın otoyolda çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da feci ölüm! Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bu kadarına da pes! Sahte parayla kurban aldılar

Bu kadarına da pes! Sahte parayla kurban aldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.