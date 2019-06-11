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Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 03:16 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Altınşehir istikametinde 34 BJJ 684 plakalı otomobil, köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip devrildi.

Kazayı gören yoldan geçen sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert K'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 5 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

- ''Araç içerisinden bir kişi TEM Otoyolu'na düştü''

Görgü tanığı Ahmet Hıra, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı kaza anında havada gördüğünü belirterek ''Araç içerisinden bir kişi TEM Otoyolu'na düştü. Ona orada sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Arabada 6 kişi vardı, 1 tanesi hayatını kaybetti. Çok hızlı geliyorlardı. Ben de şaşırdım, kaldım.'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Küçükçekmece

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