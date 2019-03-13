Küçükçekmece'de trafik kazası: 2 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de, D-100 Karayolu Edirne istikameti Beşyol mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralı 2 kadın tedavi altına alındı.

Kaza Küçükçekmece, D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halindeki 34 SB 9067 plakalı aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü henüz bilinemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce önünde seyreden 34 LD 0886 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak dururken, araç içinde bulunan iki kadın yaralandı.

34 SB 9067 plakalı araç ise durmayarak aynı istikametteki 07 GHT 48 plakalı bir başka araca çarparak yaklaşık 100 metre sonra durdu. Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yaralıların yardımına koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı iki kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle Edirne istikametini kapatarak gelen araçları yan yola yönlendirdi. İtfaiye ekipleri de kazaya karışan araçlar üzerinde bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)



