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  4. Küçükçekmece'de trafikten kaçmak için kazaya davetiye çıkarıyorlar

Küçükçekmece'de trafikten kaçmak için kazaya davetiye çıkarıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 09:23 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de kuralları hiçe sayan sürücüler, D-100 yanyoldaki trafikten kurtulmak için geri geri gelerek anayola bağlanıyor.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de kuralları hiçe sayan sürücüler, D-100 yanyoldaki trafikten kurtulmak için geri geri gelerek anayola bağlanıyor. Trafiği tehlikeye sokan sürücülere diğer sürücüler kornaya basarak tepki gösteriyor.
Küçükçekmece D-100 yanyolun, akşam saatlerinde anayola göre daha yoğun olması sebebiyle bazı sürücüler yol ayrımında ters yöne girip, geri geri gelerek D-100 anayola bağlanıyor. Trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan sürücüler, kuralları hiçe sayarak kazaya davetiye çıkarıyor. Anayolda seyir halindeki sürücüler ise, ters yöne girip önlerine gelenlere kornaya basarak tepki gösteriyor.
Her akşam aynı görüntülerin yaşandığını belirten sürücülerden biri, "Buradan gelenler kazaya sebebiyet veriyor yani başka bir şey yok. Ben Florya'dan girdim, burada patladım yapacak bir şey yok. Mecburi geri geri geliyorlar, ilerlemiyor burası" diye konuştu. Başka bir sürücü ise, "Büyükşehir Belediyesi'nin bu duruma el atmasını istiyoruz" dedi.

(FOTOĞRAF)

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